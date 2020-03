Pro-Ject presenta Vertical: il giradischi verticale che vuole rivoluzionare il mercato

Pro-Ject ha presentato Vertical, il nuovo giradischi che mira a rivoluzionare il mercato con un design innovativo, dal momento che può stare in piedi o a parete grazie agli accessori forniti nella confezione, che include una staffa in tinta con 3 piedini e 3 staffe per il fissaggio in metallo.

Oltre al design rivoluzionario, Vertical è anche in grado di offrire prestazioni invidiabili e superiori a quelle di molti prodotti concorrenti. Il braccio è in alluminio lungo 8,6 pollici corredato da una testata Ortofon OM 5E, ed è pre tarato in fabbrica riguardo il peso di lettura ed anti skating.

Gli ingegneri hanno anche introdotto un meccanismo per l'inseguimento del solco in posizione verticale e di piatto da 30cm in metallo con trazione a cinghia (con velocità a 33 e 45 giri) e motore sincrono in alternata con puleggia metallica. Entrambi sono ben isolati dalla scocca per evitare disturbi.

Specifiche tecniche:

Velocità: 33/45 giri

Trazione: a cinghia

Variazione di velocità: 33 0,8%, 45 0,7%

Wow&Flutter: 33 0,29%, 45 0,27%

Rapporto segnale/rumore: -65dB

Piatto: 300mm MDF con matte in feltro (peso 0,8 kg)

Cuscinetto: in acciaio inossidabile

Braccio: 8,6”

Lunghezza effettiva del braccio: 218,5mm

Massa effettiva del braccio: 8 gr.

Contrappeso: 3-5,5 gr

Forza di tracciamento: 0-25 mN (pretarato 18mN)

Uscita versione standard: RCA Phono

Uscite versione Bluetooth: RCA Phono, RCA Line, Bluetooth 3.0

Accessori inclusi: alimentatore, clamp, supporto da appoggio e da parete.

Consumo: 4,5W (5Wmassimo) stby <0,5W

Dimensioni appoggiato: 430x345x245mm

Dimensioni a muro: 430x310x130mm

Peso: 2,8 kg

Nei negozi arriverà anche la versione Bluetooth che comprende uno stadio phono. In questo modo Vertical Bluetooth ha uscite sia linea che phono e può essere collegato anche ad amplificatori sia dotati che non di stadio di preamplificazione per giradischi.

La versione "liscia" ha un prezzo di 349 Euro, mentre quella Bluetooth costa 449 Euro.



Si tratta senza dubbio di una piacevole novità, soprattutto alla luce della crescente popolarità di vinili e musicassette.