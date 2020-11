Sempre più probabile il supporto all'S Pen per il Galaxy S21: addio Galaxy Note?

Forse ci siamo: dopo anni di indiscrezioni, finalmente il supporto all'S-Pen potrebbe approdare sula serie Galaxy S di Samsung. A pubblicare gli ultimi rumor il Korea IT News, un giornale locale coreano secondo cui il produttore di smartphone sarebbe intenzionato ad introdurre la novità nella nuova serie di top di gamma.

Addirittura, si dice che Samsung abbia già iniziato la produzione delle componenti che gli consentiranno di implementare questa funzione aggiuntiva nei Galaxy S21 in arrivo tra pochi mesi sul mercato. Non è chiaro se saranno tutti i modelli a godere della novità oppure se resterà confinata al Galaxy S21 Ultra, ed a riguardo le informazioni sono molto contrastanti e non chiare.

Il rapporto rilancia anche un'altra indiscrezione di cui si è a lungo parlato di recente: il 2021 potrebbe segnare l'addio alla linea Galaxy Note. Samsung infatti avrebbe intenzione di unire Galaxy S e Galaxy Note per dare maggiormente spazio agli smartphone pieghevoli, un segmento di mercato su cui sta puntando già da qualche anno.

SamMobile riferisce che Samsung avrebbe intenzione di lanciare più smartphone pieghevoli il prossimo anno, ed a quanto pare il Galaxy Z Fold 3 potrebbe anch'esso essere dotato dell'S-Pen. Gli. ingegneri a quanto pare stanno lavorando la resistenza dell'Ultra Thin Glass per fare in modo che il pennino possa essere utilizzato.

Nel frattempo, nel weekend sono emersi alcuni nuovi render del Galaxy S21.