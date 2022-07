Che probabilità hai di morire colpito da un satellite o da un meteorite?

Esiste il rischio che un essere umano possa essere ucciso da un pezzo di satellite o di un razzo che cade dal cielo? Un team di ricercatori ha condotto uno studio pubblicato su Nature Astronomy, sull'eventualità che questo possa succedere.

Come afferma la prof.ssa di scienze planetarie e spaziali Monica Grady su The Conversation, ogni giorno sulla Terra arrivano e si schiantano microscopiche particelle di comete e asteroidi per una totalità annua pari a ben 40 mila tonnellate.

Appare invece molto più occasionale che detriti di qualche metro, sotto forma di meteoriti si schiantino sulla superficie poiché nella maggior parte dei casi si bruciano appena entrano in contatto con la nostra atmosfera. Nonostante ciò, esiste un residuo spaziale non naturale poiché deriva proprio dall'attività umana.

Stiamo parlando di resti di razzi e attrezzature che vengono impiegate per lanciare i satelliti. In virtù di questo sono stati analizzati oltre trent'anni di lanci di satelliti in modo tale da calcolare la probabilità che questi possano schiantarsi in aree popolari e abitate dall'uomo. La scoperta è che per i prossimi 10 anni il rischio c'è, seppur minimo.

Questa possibilità appare maggiore in corrispondenza delle latitudini Meridionali, infatti si riscontra una probabilità tre volte maggiore a Giacarta o a Dhaka rispetto ad esempio a New York o a Mosca. Inoltre, la possibilità che un eventuale detrito possa causare vittime è stimata al 10%, tuttavia ciò che i ricercatori affermano è che i lanci di satelliti stanno aumentando sempre di più, e questo potrà condurre inevitabilmente anche ad un aumento del rischio finora descritto.