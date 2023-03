Le probabilità del verificarsi dell'effetto tunnel quantistico sono 1 su 100miliardi

Gli scienziati hanno misurato sperimentalmente per la prima volta le probabilità del verificarsi di un effetto quantistico noto come "effetto tunnel". Prima di oggi, gli scienziati avevano diverse incertezze sul verificarsi di questo fenomeno, poiché l'area in questione è considerata incerta.

Per spiegare l'effetto tunnel ai non addetti ai lavori, dovete sapere prima di tutto che si tratta di una caratteristica che potrete osservare nel meraviglioso mondo della fisica quantistica. Immaginatevi un oggetto intrappolato che ha bisogno di una certa energia per lasciare la trappola ma, pur avendo meno di quella quantità di energia per scappare, riesce a farlo lo stesso.

Questa è una conseguenza, nonché una prova della doppia natura onda/particella di oggetti come gli elettroni: una particella pura non potrebbe sfuggire, ma un'onda occasionalmente sì. In un nuovo articolo su Nature, un team di scienziati fornisce la prima misura della reazione tra una molecola di idrogeno e un anione di deuterio.

Dopo che si verifica l'effetto tunnel, uno dei componenti della molecola ha un neutrone, mentre l'atomo non legato, ancora caricato negativamente, è privo di neutroni. Sebbene sembri che sia stato trasferito un neutrone, si ritiene che la reazione abbia attuato uno scambio di protoni. Questo trasferimento si verifica una volta ogni cento miliardi di volte quando un anione di deuterio collide con una molecola di idrogeno.

Potrebbe sembrare un evento ultra raro (ed effettivamente lo è), ma anche all'interno di una piccola macchia di gas è possibile incontrare molti miliardi di molecole.