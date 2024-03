Il 'problema dei 3 corpi' non è solo una serie Netflix, ma un dilemma scientifico

In astrofisica e nella matematica si aggira un enigma che da secoli sfida l'ingegno degli scienziati: il problema dei tre corpi. Questo mistero, tornato prepotentemente sotto i riflettori grazie alla serie Netflix "3 Body Problem", ispirata alla celebre saga letteraria di Liu Cixin, affonda le sue radici nell'alba della scienza moderna.

Ancora oggi, pensate, continua a rappresentare una delle questioni più complesse e affascinanti per la comunità scientifica. Tutto ha inizio nelle leggi del moto di Newton e la legge della gravitazione universale che hanno posato le fondamenta della fisica classica, fornendo una chiave di lettura per un'ampia varietà di fenomeni, tra cui il movimento dei pianeti intorno a una stella, ovvero i problemi a due corpi.

Questi possono essere risolti con precisione, permettendo di prevedere l'evoluzione del sistema a partire dalle condizioni iniziali. L'aggiunta di un terzo corpo, tuttavia, complica la situazione a tal punto da rendere impossibile trovare una soluzione generale che preveda il comportamento di tre oggetti sotto l'influenza reciproca delle forze di moto.

Sebbene sia possibile risolvere casi specifici, il problema dei tre corpi resta irrisolto in termini generali, ponendosi come un vero e proprio caposaldo nel campo della matematica e della fisica teorica. La questione, originariamente posta in termini di stabilità del sistema Terra-Luna-Sole e dell'intero Sistema Solare, ha stimolato lo sviluppo di nuovi strumenti matematici, come la teoria delle perturbazioni.

Ha anche portato alla previsione dell'esistenza degli asteroidi troiani nell'orbita di Giove, grazie agli studi di Joseph-Louis Lagrange su un caso particolare del problema.

Interessante notare come il problema dei tre corpi si manifesti anche in meccanica quantistica, ad esempio nell'atomo di elio, e persino nella teoria della relatività generale, utile vicino ai buchi neri. Nuove soluzioni a specifici problemi a tre corpi vengono scoperte ogni pochi anni, rendendo questa sfida scientifica un fertile terreno di ricerca e, chissà, magari anche la chiave per comprendere i misteri del nostro cosmo.

