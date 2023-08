Problema al bancomat permette a tutti di prelevare soldi, anche con il conto a zero

Un incredibile errore tecnico ha trasformato gli sportelli automatici della Bank of Ireland in vere e proprie "slot machine" che erogavano denaro. Per alcune ore, i clienti hanno potuto prelevare fino a 1.000 euro, indipendentemente dal saldo disponibile sul loro conto, senza che questo subisse variazioni.

In pratica, era come se la banca stesse regalando denaro gratuitamente (non sarebbe la prima volta). Tuttavia, alcune ore dopo, l'istituzione ha rapidamente identificato e risolto il problema, definendolo come un "problema tecnico", e ha assicurato che tutti i prelievi effettuati durante il malfunzionamento sarebbero stati regolarizzati.

Nonostante l'avviso, la notizia si è diffusa a macchia d'olio e ha portato molti clienti a correre agli sportelli nella speranza di approfittare dell'errore. Le folle sono diventate talmente numerose che la polizia locale è stata chiamata a monitorare la situazione, data l'insolita affluenza agli sportelli. La banca ha successivamente esortato i clienti sui possibili problemi finanziari a causa di prelievi eccessivi.

Nel frattempo, il Ministro delle Finanze irlandese, Michael McGrath, ha chiesto una spiegazione dettagliata dell'accaduto. Dopo tutto, la Bank of Ireland è la principale banca del paese per attività, e un errore del genere potrebbe avere ripercussioni significative (invece alle Poste Italiane ci sono problemi di altro tipo). McGrath ha sottolineato l'importanza della tecnologia nel settore bancario e ha evidenziato la necessità di esaminare la robustezza di tali servizi.