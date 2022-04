Il problema del carrello ferroviario viene risolto da tutti allo stesso modo

Ogni popolo ha il suo modo di vedere le cose. I punti di vista vengono influenzati anche dalla cultura di un determinato luogo o, semplicemente, dallo stile di vita. Tuttavia, quando si parla del problema del carrello ferroviario, tutti la pensano allo stesso modo, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour.

Il problema è molto semplice e sicuramente lo conoscerete già: sul binario percorso da un tram si trovano cinque persone legate e incapaci di muoversi. C'è anche un secondo binario parallelo, dove c'è una persona legata e impossibilitata a muoversi. Una persona - che sarete voi - si trova di fronte un'alternativa che ha due opzioni: lasciare che il tram prosegua dritto la sua corsa, uccidendo le cinque persone, oppure azionare lo scambio e ucciderne una sola.

Il geniale (e crudele) quesito venne proposto per la prima volta nel 1967 dalla filosofa Phillipa Foot. "Abbiamo esaminato questi dilemmi morali in 45 paesi", scrive Carlota Batres, una delle coautori dello studio. "Le persone erano meno propense a giudicare moralmente accettabile il sacrificio di una persona per salvare più persone quando hanno dovuto usare la propria forza personale per ucciderla".

Questo effetto è stato riscontrato in tutti i paesi. Ciò fornisce la prova che l'effetto della forza personale è influenzato dai processi cognitivi ed emotivi di base che sono universali per gli esseri umani. I ricercatori hanno inviato sondaggi a oltre 41.000 persone in 45 paesi. Lo studio ha avuto molti limiti, soprattutto perché quattro quinti dei partecipanti sono stati squalificati e coloro che sono arrivati ​​allo studio finale erano più giovani, con un maggiore accesso a Internet e quindi alla cultura occidentale.

"Questa ricerca ha una serie di limitazioni che il lavoro futuro dovrà affrontare", spiegano gli autori. "Sebbene chiamiamo l'effetto della forza personale 'universale', è universale solo per le culture che abbiamo testato".

Arrivati a questo punto, vi facciamo noi la stessa domanda: voi cosa fareste nella situazione del problema del carrello ferroviario? Nulla, lasciando morire 5 persone, o sacrifichereste 1 persona a discapito di altre 5 anime?