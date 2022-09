Nessun problema chip per la Carte d'Identità Elettronica, il Poligrafico rassicura

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa allo shortage di chip che sta interessando la Tessera Sanitaria. Il MEF ha spiegato che i nuovi documenti saranno realizzati anche senza chip per fare fronte alla carenza dei microprocessori, ma a quanto pare lo stesso non avverrà per la CIE.

I colleghi di CorriereComunicazioni hanno avuto modo di interpellare l’amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato che come noto si occupa della produzione della CIE. A riguardo, Francesca Reich ha voluto rassicurare tutti ed ha spiegato che il Poligrafico ha a disposizione microprocessori per i prossimi due anni.

Scendendo nei dettagli, Reich ha anche spiegato che i chip utilizzati per la CIE sono diversi rispetto a quelli della Tessera Sanitaria. “Il primo riguarda il tipo di tecnologia: mentre i microprocessori della tessera sanitaria sono ‘a contatto’ e, dunque, per funzionare serve un lettore per smart card, quelli di cui è dotata la carta di identità di elettronica sono di nuova generazione, ‘contactless’ con tecnologia Nfc. Il chip shortage che ha determinato la crisi di fornitura degli ultimi mesi ha riguardato, in particolar modo, i microprocessori a contatto e non quelli di nuova di generazione che, di fatto, i chipmaker hanno continuato a produrre” ha spiegato la dirigente che ha anche rivelato che il Poligrafico ha a disposizione scorte per quasi due anni ed ha stipulato contratti multipli con vari fornitori che permettono di produrre le CIE senza problemi.