Problema per Google Foto: video privati inviati a persone sconosciute

In queste ore Google sta avvisando alcuni utenti che hanno usato Google Foto che il servizio potrebbe aver inviato i loro video privati a persone sconosciute a causa di un "problema tecnico" segnalato tra il 21 e 25 Novembre dello scorso anno.

Non si tratta certo di una violazione, ma il risultato è stato molto grave: molte persone hanno infatti ricevuto video privati che non appartenevano a loro.

La comunicazione è arrivata attraverso una lunga mail in cui però il motore di ricerca non ha fornito alcun dettaglio in merito alle persone colpite da questo disservizio, tanto meno sulla quantità di singoli filmati che sono stati inviati in modo errato ad altre persone.

La società americana ha comunque sottolineato di aver risolto il disservizio dopo cinque giorno, ma 9to5Google ha riferito che meno dello 0,01 percento degli utenti di Google Foto sarebbe stato interessato. Il servizio ha oltre 1 miliardo di utenti, per questo motivo il gigante del web si è scusato per "qualsiasi inconveniente che ciò potrebbe aver causato".

"Stiamo avvisando le persone di un bug che potrebbe aver interessato coloro che hanno usato Google Takeout per esportare i contenuti di Google Foto tra il 21 Novembre ed il 25 Novembre. Questi utenti potrebbero aver ricevuto un archivio incompleto o video che non erano loro. Abbiamo risolto il problema di fondo e condotto un'analisi approfondita per evitare che accada di nuovo" ha affermato un portavoce a 9to5Google.

Proprio nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia del nuovo servizio di Google Foto che permette di stampare le 10 migliori foto del mese a 7,99 Dollari.