Problema informatico ai sistemi: dagli USA blocco senza precedenti per il traffico aereo

Traffico aereo in tilt negli Stati Uniti, e non sono da escludere possibili problemi anche sulla circolazione europea. Secondo quanto riportato da NBCNews, oltre 1200 voli sia in entrata che in uscita dagli USA sono rimasti a terra a causa di un problema informatico.

Dalla Casa Bianca è immediatamente arrivato un tweet da Karine Jean-Pierre, che ha voluto sottolineare come al momento non ci sia alcuna prova di un possibile attacco informatico, ma il Dipartimento dei Trasporti sta indagando sulla questione e la Federal Aviation Administration aggiornerà in tempo reale gli organi di stampa sulla vicenda.

Nella nota diffusa, la FAA ha affermato che il problema sarebbe collegato al sistema di avviso NOTAM, che contiene le informazioni essenziale per gli operatori di volo. “I nostri tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio ed al momento non siamo in grado di fornire alcuna stima sull’orario di ripresa del servizio” si legge nella nota. Tutte le compagnie aeree si stanno affrettando ad informare i loro passeggeri di possibili ritardi o cancellazioni dei voli, che stanno riguardando anche i viaggiatori in arrivo in Europa dagli Stati Uniti: emblematico è quanto arriva da Parigi dove tutti i voli delle compagnie americane sono in ritardo a tempo indeterminato.

Sono centinaia i voli interessati e la FAA ha sottolineato che “sono interessate tutte le operazioni del National Airspace System”