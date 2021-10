Il problema al pannello solare di Lucy preoccupa gli scienziati, ma la sonda è al sicuro

La sonda Lucy sarà il veicolo spaziale ad energia solare che andrà più lontano nella storia, visitando un numero record di asteroidi, tutti situati nell'orbita di Giove (i cosiddetti Troiani). Un piccolo intoppo ad un pannello solare preoccupa gli scienziati, nonostante il resto sia perfettamente funzionante.

La sonda Lucy è partita il giorno 16 ottobre 2021 dalla base di lancio di Cape Canaveral, Florida, in perfetto orario e con un lancio da manuale. Il suo ingresso in orbita è avvenuto senza alcun tipo di intoppo, ma sembra che la navicella abbia avuto un piccolo problema ad uno dei suoi voluminosi pannelli solari.

Nel corso di questa settimana gli scienziati hanno istituito una sorta di commissione di ricerca per appurare cosa ha causato il non perfetto dispiegamento del pannello solare, così come riferito dai portavoce della NASA sul blog ufficiale di missione.

Per ora è impossibile intervenire concretamente sul problema, e l'agenzia spaziale statunitense sta anche prendendo in esame la possibilità di non fare nulla: "La NASA e la SwRI stanno valutando una serie di opzioni, inclusa la possibilità di lasciare l'array nel suo stato attuale. Qualsiasi tentativo di ridistribuire in modo sicuro l'array si verificherebbe non prima del 16 novembre".

L'analisi effettuata dagli ingegneri indica che l'array è bloccato tra il 75% e il 95% della sua massima estensione. Attualmente è tenuto in posizione da uno speciale cordino di sicurezza, progettato specificamente per aiutare a dispiegare i pannelli solari durante la loro apertura. Questa percentuale è comunque piuttosto rassicurante per gli scienziati, dal momento che sono numeri positivi e permettono il perfetto funzionamento del veicolo.

Semmai dovessero esserci problemi, potrebbero verificarsi solo tra dopo il 2025, quando Lucy avrà ormai raggiunto la fascia degli asteroidi troiani di Giove e dove la luce solare permette una ricarica energetica limitata al 3% della totale efficienza dei pannelli solari.

Il prossimo aggiornamento dalla missione Lucy potrebbe arrivare già domani o dopodomani, quando il team della NASA farà ruotare la sonda verso la Terra per tarare e verificare gli strumenti scientifici così preziosi per studiare gli asteroidi troiani, corpi celesti che si presuppone siano rimasti incontaminati fin dalla formazione del Sistema Solare.