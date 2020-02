Problema risolto con Voyager 2: la sonda lontana 18.5 miliardi di chilometri dalla Terra

La sonda spaziale Voyager 2 è stata una delle prime esploratrici del sistema solare esterno, ed è ancora in attività. Fu lanciata il 20 agosto 1977 dalla NASA, a bordo di un razzo Titan III, poco prima della sua sonda "gemella", la Voyager 1. Entrambi i veicoli, adesso, sono diventati i primi oggetti ad uscire nello spazio interstellare.

Dopo quarant'anni di attività, qualche piccolo acciacco è anche normale. Così, il 25 gennaio, la sonda che sta esplorando lo spazio interstellare dal novembre 2018, non è riuscita a eseguire una manovra di rotazione prevista. Di conseguenza, due sistemi di bordo sono rimasti accesi più a lungo del normale, assorbendo così tanta energia che il veicolo spaziale ha automaticamente spento i suoi strumenti.

I membri della NASA non si sono dati per vinti, e si sono subito messi a lavoro per risolvere il problema. La sonda, infatti, è di nuovo attiva e funzionante. "Gli operatori della missione riferiscono che Voyager 2 continua a essere stabile e che le comunicazioni tra la Terra e l'astronave sono buone", hanno scritto ieri i funzionari dell'agenzia in un aggiornamento della missione. "Il veicolo spaziale ha ripreso a raccogliere dati scientifici e i team stanno ora valutando la salute degli strumenti dopo il loro breve spegnimento."

Entrambi i veicoli spaziali Voyager continuano a funzionare e comunicare con la Terra. Purtroppo, però, nulla è eterno e i generatori termoelettrici che alimentano le sonde stanno esaurendo il carburante. Molto probabilmente smetteranno di funzionare tra pochi anni, affermano i funzionari della NASA. Attualmente, Voyager 1 e Voyager 2 si trovano rispettivamente a circa 22.2 miliardi di chilometri e 13.5 miliardi di chilometri dalla Terra.