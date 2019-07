Problema tecnico rimuove il filtro bellezza, gli utenti abbandonano l'influencer

I social media hanno sempre privilegiato l'aspetto fisico e la bellezza superficiale piuttosto che i sentimenti interiori e gli aspetti piacevoli più complessi che rappresentano la personalità di un essere umano. Tuttavia, la vicenda accaduta a una influencer cinese ci fa riflettere ulteriormente su questo aspetto.

Infatti, "Your highness Qiao Bilou", questo il nickname della "ragazza", stava effettuando una live streaming sul social network DouYu quando improvvisamente un presunto problema tecnico ha rimosso il filtro bellezza impostato dall'influencer. Come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, esistono dei filtri in grado di cambiare completamente l'aspetto fisico di una persona e Qiao Bilou stava appunto utilizzando questo sistema per rendersi "migliore" agli occhi dei propri follower.

La "ragazza" era riuscita a ottenere oltre 100.000 iscritti su DouYu, facendosi sempre vedere con il filtro bellezza attivo. Inutile dire che le donazioni ricevute dai "fan" sono state molto alte durante il periodo di attività del canale e, stando anche a quanto riportato dal Global Times, la donna avrebbe spesso giocato sul suo "bel aspetto fisico" per farsi inviare denaro.

Una volta resasi conto del problema al filtro bellezza, Qiao Biluo ha rivelato la verità ai follower, affermando di essere una donna di 58 anni, ma ormai il danno era fatto e molti utenti avevano già lasciato commenti non proprio positivi alla live oppure se ne erano andati. Tuttavia, a quanto pare, in seguito il propagarsi della notizia è riuscito in seguito a dare ulteriore popolarità a Biluo, che è riuscita anche a incrementare i suoi follower.