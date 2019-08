Problemi per l'ultimo aggiornamento di Windows 10: in alcuni casi non si installa nemmeno

Microsoft ha recentemente rilasciato l'aggiornamento alla build v18362.295 di Windows 10, ma non tutto è andato come sperato. Infatti, alcuni utenti hanno segnalato un riavvio senza apparente motivo del computer e altri inconvenienti. Al momento sembra non esserci soluzione, visto che i problemi sembrano presentarsi in maniera "casuale".

Come riportato anche da MsPowerUser e Windows Latest, l'ultimo aggiornamento di Windows 10, pensato per sistemare alcuni bug di sistema e per introdurre le patch di agosto, in alcuni casi farebbe apparire una schermata nera e riavviare il PC. La cosa più strana è però il fatto che il computer sembra avviarsi e passare direttamente al desktop, saltando il BIOS e tutte le modalità di accesso al sistema. Insomma, una situazione veramente strana.

Inoltre, su Reddit alcuni utenti hanno segnalato di non riuscire nemmeno a installare il nuovo aggiornamento del sistema operativo della società di Redmond. In particolare, gli utenti lamentano la comparsa degli errori 0x80073701 e 0x800f0982. Tirando le somme, a quanto pare l'ultimo update di Windows 10 ha portato alcuni problemi non di poco conto per alcuni utenti. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Microsoft per ulteriori dettagli. Nel frattempo, nel caso aveste riscontrato anche voi questi problemi, vi invitiamo a tenere monitorato il forum ufficiale di Microsoft.