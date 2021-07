Problemi di alito cattivo? Tranquilli, ci ha pensato la scienza

Chi non ha mai avuto, almeno una volta nella vita, problemi di alito cattivo? Da sempre demonizzato, questo problema può colpire chiunque e creare imbarazzo nei rapporti sociali. D’altro canto rappresenta anche una valida indicazione dello stato di salute della bocca. Un dispositivo di recente sviluppo potrebbe risparmiarci tutti dal disagio.

Le cause dell’alitosi sono molteplici: una scorretta igiene orale, dieta squilibrata, bocca e lingua secche, assunzione di farmaci, infezioni o infiammazioni del cavo orale e infine, i peggiori nemici di una bocca sana, ovvero alcol e tabacco. Non è facile, però, avvertire lo stato del proprio alito e i dispositivi disponibili oggi si basano su strumentazioni inefficienti e costose, essendo a tutti gli effetti impraticabili per gli utenti.

Un gruppo di ricercatori, diretti da Kak Namkoong e Il-Doo Kim, con uno studio pubblicato su ACS Nano, ha presentato uno strumento capace di rilevare le esalazioni gassose che emettiamo con la respirazione e identificare il principale componente che le rende “puzzolenti”, l’acido solforico.

Basandosi su precedenti studi, che avevano analizzato le reazioni degli ossidi metallici con gas contenenti zolfo in presenza di metalli nobili come catalizzatori, il gruppo ha progettato un analizzatore di alito cattivo in grado di rilevare la presenza del gas responsabile dell’alitosi. Tutto ciò è possibile grazie ad un semplice soffio.

Nello specifico, le metodiche di progettazione hanno previsto la combinazione di nanoparticelle di cloruro di sodio(NaCl) e platino con tungsteno. La soluzione, così costituita, è stata iniettata in nanofibre, che una volta riscaldate hanno convertito il tungsteno nel suo ossido metallico. Le analisi preliminari hanno rivelato che le nanofibre, “imbevute” della composizione utilizzata, avevano un’alta reattività nei confronti dell’acido solforico. Successivamente gli elettrodi del dispositivo sono stati rivestiti d’oro e interposti alle nanofibre, per poi essere combinati con i restanti sensori per l’analisi dei parametri fisici dei gas.

Il primo prototipo realizzato, grande appena qualche centimetro, è stato efficiente nel valutare correttamente oltre l’85% degli aliti “pesanti” dei soggetti analizzati. Date le sue piccole dimensioni, inoltre, ne consente l’inserimento in congegni compatti e di facile utilizzo per l’autodiagnosi dell’alitosi.

Questo progetto rappresenta a tutti gli effetti un valido aiuto per contrastare un problema molto comune, sentito fin dall’antichità, che colpisce la nostra igiene orale.