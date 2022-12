Problemi per Amazon Italia oggi 7 Dicembre: impossibile inviare l'ordine - Aggiornata

Problemi per Amazon Italia oggi 78 Dicembre 2022. Da qualche minuto vari utenti segnalano l'impossibilità a finalizzare gli ordini inviati sulla piattaforma americana, con conseguenti disservizi con il checkout.

I problemi sono confermati anche dalla pagina Downdetector di Amazon, dove è riportato un picco di segnalazioni da tutta Italia. Le problematiche riguardano il check-out sia da sito web che dall'applicazione mobile, e non è chiaro se si tratti di un bug oppure di un problema più ampio di natura server.



Secondo alcuni screenshot ripresi sui social network, l'applicazione restituirebbe un'insolita pagina in cui parla di "traffico intenso" che impedisce di finalizzare l'ordine. Mai prima d'ora era apparsa questa schermata, nemmeno in concomitanza con il Black Friday e Cyber Monday.

Da parte di Amazon Italia almeno al momento non sono giunte dichiarazioni in merito, e come sempre vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti della notizia per inserire eventuali dettagli aggiuntivi. Provvederemo ad aggiornare la notizia rapidamente.



Amazon è stata protagonista qualche ora fa delle nostre notizie, in cui abbiamo parlato dell'importante aggiornamento per Echo Show 15 che ha abilitato la Fire TV sullo smart display, con tanto di supporto alle principali applicazioni di streaming come Disney+, Netflix e DAZN ed una serie di funzionalità aggiuntive molto interessanti.



Aggiornamento 14:27 - i problemi sono in via di risoluzione.