Problemi per Apple con produzione chip iPhone: TSMC costretta a bloccarla momentaneamente

La produzione di chip per iPhone presso TSMC, noto colosso taiwanese a cui Apple si affida per i componenti base del suo smartphone, si è arrestata momentaneamente in questa giornata a causa di interruzioni di corrente diffuse in Taiwan: ci saranno ritardi anche nelle consegne?

Stando a quanto riportato dal rispettato media outlet Nikkei Asia, presso Taipei e Kaoshiung si sarebbero manifestate numerose interruzioni di corrente a intervalli irregolari in questa giornata di marzo 2022. Il tutto sarebbe dovuto a malfunzionamenti della rete elettrica firmata Taiwan Power Co., limitati tuttavia al sud dell’isola di Taiwan. Uno degli effetti cruciali consiste, appunto, nella possibile necessità di bloccare la produzione dei detti chip per iPhone presso lo stabilimento di Tainan.

Scendendo nel dettaglio, il malfunzionamento si sarebbe verificato proprio nella centrale elettrica Hsinta di Kaohsiung, la più grande del sud di Taiwan. Le stime del ministro dell'Economia Wang Mei-Hua prevedono la necessità di parecchio tempo per riavviare le centrali elettriche e ripristinare le attività nelle principali città e aziende nazionali.

Non è esattamente chiaro come questo incidente abbia influito sull’hub di produzione TSMC, ovvero il Tainan Science Park, ma sono stati confermati dall’azienda stessa alcuni cali di tensione improvvisi che avrebbero potenzialmente costretto gli operai ad arrestare momentaneamente la produzione. Alla luce di questa incertezza, non è ancora noto l’impatto di questo imprevisto sulla produzione e futura consegna degli iPhone di ultima generazione.

Nel mentre, TSMC è al lavoro sulla catena produttiva di chip a 2 nanometri.