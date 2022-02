Problemi in arrivo per clienti Apple: consegne posticipate per nuovi iPad, priorità iPhone

Apple potrebbe avere qualche bella gatta da pelare con la produzione e consegna dei nuovi iPad ai suoi affezionati clienti. Alla luce della crisi globale dei chip e dell’elevata domanda di iPhone, la Mela avrebbe optato per una priorità agli smartphone piuttosto che ai tablet, comportando ritardi importanti per questi ultimi.

Stando a un recente rapporto di Nikkei Asia, i clienti Apple potrebbero dover aspettare fino a nove settimane per ricevere il loro nuovo iPad: questi tempi sono stati stabiliti con una media delle tempistiche registrate dall’inizio di novembre a oggi in 25 paesi, specialmente i mercati principali di Stati Uniti, Cina e Giappone.

Nikkei riferisce, per l’esattezza, che coloro che hanno ordinato un modello di iPad da 64 GB potrebbero trovarsi costretti ad attendere fino a 50 giorni per riceverlo a casa. Interessante notare, tuttavia, come queste tempistiche siano in realtà migliorate rispetto al passato: “C’è stato un leggero miglioramento rispetto ai tempi di consegna di 55 giorni per gli ordini di iPad effettuati all'inizio di dicembre”, ha segnalato l’agenzia di stampa asiatica.

Questi vincoli di fornitura di iPad sono piuttosto logici, specialmente se si considera le differenze nella produzione di tablet e degli ultimi iPhone 13. In aggiunta a questo fattore, va considerato attentamente come iPhone abbia raggiunto la quota di mercato più alta di sempre a fine 2021, chiaro segnale del successo della gamma ammiraglia di Cupertino.

Sarà interessante capire se la situazione migliorerà nel corso del 2022, anche perché il prossimo autunno potrebbero arrivare tantissimi prodotti targati Mela, dall’iPhone 14 alle nuove AirPods Pro, passando proprio per nuovi iPad e Apple Watch.