I problemi audio del MacBook Pro da 16'' saranno risolti con un aggiornamento

A pochi giorni dalla pubblicazione delle prime segnalazioni di problemi audio riscontrati dagli utenti con il MacBook Pro da 16 pollici, è arrivata una nuova risposta ufficiale da parte del colosso di Cupertino, che si aggiunge alla soluzione "homebrew".

Apple ha infatti riconosciuto in maniera ufficiale il problema ed ha affermato che rilascerà una "correzione tramite un aggiornamento software". Non è quindi previsto alcun programma di richiamo o di assistenza, poichè "si tratta di un problema di natura software".

Il colosso di Cupertino osserva anche che i disservizi sono stati riscontrati "quando si utilizzano Final Cut Pro X, Logic Pro X, Quicktime Player, l'applicazione Musica, Film o altre app per riprodurre audio. Gli utenti lamentano un suono proveniente dagli altoparlanti anche dopo che la riproduzione è terminata".

Problemi analoghi sono stati segnalati anche con YouTube, SoundCloud, Safari e Chrome ed in generale in fase di riproduzione di una traccia audio.

Apple non ha spiegato quale sia il problema software, e non ha nemmeno specificato quando sarà disponibile il fix. Gli utenti quindi non dovranno fare altro che aspettare la disponibilità dell'aggiornamento, ma nel frattempo possono provare le soluzioni alternative che sono state suggerite inizialmente e di cui vi abbiamo parlato nella notizia dedicata.