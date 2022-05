Problemi con i bug per iOS 16: il lancio della beta potrebbe slittare

Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato iOS 15.5, l’ultimo aggiornamento per iOS 15. Tuttavia, il colosso di Cupertino sta già lavorando su iOS 16 che sarà presentato durante la conferenza di apertura della WWDC 2022 in programma il 6 Giugno 2022, ma lo sviluppo non starebbe procedendo liscio.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg, il lancio della prima beta pubblica di iOS 16 potrebbe essere in ritardo a causa di alcuni bug riscontrati internamente dagli ingegneri. Il giornalista spiega che solitamente la prima beta pubblica dei nuovi OS viene rilasciata in contemporanea con la seconda beta per gli sviluppatori, ma quest’anno i piani potrebbero cambiare e non sono esclusi ritardi nel rilascio della prima beta pubblica di iOS 16.

Gurman nel tweet spiega anche che la situazione è ancora fluida e potrebbe cambiare da un momento all’altro, motivo per cui non è da escludere che Apple possa seguire la tabella di marcia “classica”.

Nell’ultimo numero della newsletter Power On, Mark Gurman aveva preannunciato dei cambiamenti importanti in iOS 16, senza però una riprogettazione completa del sistema operativo. Nello specifico, il colosso di Cupertino dovrebbe soffermarsi su alcune modifiche a livello d’interazione con i dispositivi e delle “app Apple fresche”, vale a dire quelle preinstallate.