Problemi con i canali TV Rai in alcune zone d'Italia su digitale terrestre: la situazione

Problemi per Rai su digitale terrestre in alcune zone del nostro paese, nonostante i cambiamenti applicati a livello di ricezione. I disservizi stanno provocando non pochi malumori tra gli utenti.

Come riportato da Il Resto del Carlino, in varie zone dell’Emilia Romagna i canali TV della TV di Stato si vedrebbero a singhiozzo solo in alcuni giorni, mentre in altre parti della regione ci sarebbe un blackout totale.

Il quotidiano ha raccolto la segnalazione di Brunella Rotondi, che abita nella zona di San Biagio a Ravenna, che ha spiegato come nel suo quartiere i canali Rai si vedrebbero ad intermittenza: “ci hanno illuso dicendo che avrebbero potenziato i ripetitori di Bologna, perché il problema era lì, ma non è cambiato niente. Abbiamo acquistato i decoder, i televisori nuovi perché i vecchi non andavano più bene e soprattutto continuiamo a pagare il canone, ma non cambia niente”.

La situazione riguarderebbe anche altre zone della città, come via Trieste.

Sulla questione è intervenuto anche Vincenzo Fuschini, presidente di Federconsumatori CGIL, il quale ha evidenziato come le segnalazioni siano subito aumentate “al punto che tramite il Comitato regionale delle telecomunicazioni è stato fatto un reclamo alla Rai che, a sua volta, ha riconosciuto il disagio. Non sembra però sia risolvibile nel breve periodo perché è un problema tecnico, relativo al sovraccarico di dati che navigano sul digitale”.

Sulla base dei dettagli ottenuti, in molti ipotizzano che i ripetitori della regione siano andati in tilt, al punto che la Rai sarebbe stata costretta ad avvalersi di quelli di Veneto e Marche, come dimostrato dal fatto che in alcune abitazioni si vedrebbero due TGR diversi.

Il consiglio in casi come questi è di attivare la sintonizzazione automatica dei canali su digitale tesstre.