Ancora problemi per il Cashback: gli utenti segnalano transazioni non registrate su Io

Mentre si continua a parlare dell'ormai imminente aggiornamento dell'app Io, sui social continuano a rimbalzare le segnalazioni di utenti che lamentano transazioni non registrate sull'applicazione della Pubblica Amministrazione.

Alcune segnalazioni, arrivate anche dai nostri utenti, parlano anche di due transazioni valide, effettuate dal 1 Gennaio con carte in passato usate per il cashback di Natale, che non sono ancora comparse nella sezione Portafoglio di Io sebbene siano passati diversi giorni. Non è chiaro se si tratti di un disservizio momentaneo o di un bug, ed al momento da parte di PagoPa non hanno fatto sapere nulla.

Sulla questione sono intervenuti anche i colleghi di CorriereComunicazione, che hanno discusso del fronte relativo alle operazioni effettuate con PagoBancomat, che non vengono conteggiate. A riguardo però è arrivato un commento da PagoPa, che al giornale ha fatto sapere che “la visualizzazione su app IO delle transazioni a circuito PagoBancomat sarà ripristinata a partire dal 20 gennaio. È garantita la validità di tutte le transazioni effettuate sinora, conformi alle regole di partecipazione al Cashback, che saranno quindi nuovamente visibili al momento del ripristino del servizio”. La compagnia che gestisce l'app Io, inoltre, ha specificato che “vengono mostrate le transazioni valide ai fini del programma Cashback solo dopo averle ricevute dagli Acquirer. Può accadere che ci siano dei rallentamenti nei flussi, indipendenti dall’app IO”.