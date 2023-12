Ancora problemi per i cavi delle RTX 4090: CableMod ritira gli adattatori

Se i problemi relativi ai cavi che si sciolgono sulle nuove RTX Serie 40 sono stati parzialmente risolti migliorando la user experience con i colori e risolvendo alcune criticità di design, sembrano esserci ancora noie per l'industria. Stavolta è toccato a un "gigante dei cavi", CableMod.

L'azienda, specializzata proprio in questo tipo di componenti, si è trovata costretta a richiamare alcuni adattatori 12VHPWR per preoccupazioni di sicurezza.

Nello specifico, a essere interessati sono i seguenti accessori:

CableMod 12VHPWR 90° V1.0

CableMod 180° Angled Adapters V1.0

CableMod 12VHPWR 90° V1.1

CableMod 180° Angled Adapters V1.1

In un lungo comunicato dedicato alla vicenda, la compagnia spiega che potrebbero esserci dei problemi con i V1.1 e, di conseguenza, "abbiamo deciso di sospendere le vendite dei nostri adattatori angolari. Avvieremo una fase di richiamo di sicurezza volontario" per i dispositivi elencati in alto.

"Questo richiamo riguarda solo gli adattatori angolari" prosegue CableMod, "e non riguarda i cavi angolari". C'è da dire, come giustamente ricorda la fonte, che già nelle fasi più concitate di questa storia i principali produttori di hardware sconsigliarono caldamente di utilizzare adattatori, al punto da far decadere, in alcuni casi, addirittura la garanzia sul prodotto stesso in caso di problemi.

Ricordiamo che il problema è stato affrontato davvero da tutta l'industria, portando a una revisione del connettore stesso e a idee a tratti curiose ma affascinanti, come la soluzione di MSI al problema dei cavi che si sciolgono, semplicemente colorando la porzione da inserire in modo da fornire un feedback visivo all'utente finale.