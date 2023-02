Problemi per ChatGPT oggi 27 Febbraio 2023: il chatbot è ko e non funziona

A poche ore dai problemi con Gmail e Google, si registrano disservizi anche con ChatGPT, come confermato dalla stessa OpenAi attraverso il proprio portale ufficiale.

Da qualche minuto, nella pagina relativa allo stato dei servizi di OpenAI è presente un avviso legato ad un disservizio che sta interessando ChatGPT e su cui stanno indagando gli sviluppatori.

Anche provandosi a collegare al chatbot, infatti, ci si trova di fronte ad una pagina nera che rende impossibile accedere al servizio.

Le ragioni di tale problema al momento non sono note, e OpenAI spiega di essere al lavoro per capire la natura di quello che viene etichettata come un'interruzione grave.

Vi aggiorneremo qualora dovessero arrivare ulteriori dettagli. Come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali informazioni supplementare.