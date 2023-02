Problemi con DAZN ieri 5 Febbraio 2023, la piattaforma: colpa di un operatore telefonico

I problemi riportati dagli utenti TIM ieri 5 Febbraio 2023 hanno avuto ripercussioni anche sullo streaming del campionato di Serie A. I disservizi con la connettività dell’operatore telefonico hanno infatti provocato non pochi grattacapi durante le dirette delle partite, soprattutto quella del Napoli e le successive delle 15.

In molti si sono immediatamente scagliati contro la piattaforma di OTT, chiedendo rimborsi ed interventi alla Lega Serie A. DAZN però ha subito precisato che i problemi non riguardavano il servizio in se, ma un operatore telefonico terzo (TIM, appunto). Nel comunicato pubblicato sui propri canali social, la compagnia ha fatto sapere che “sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli”.

La preoccupazione principale riguardava l’impossibilità a seguire il Derby di Milano tra Inter e Milan andato in scena alle 20:45 e poi vinto dai nerazzurri per 1-0 con gol di Lautaro Martinez. Fortunatamente però il problema è iniziato a rientrare intorno alle ore 17.

Lo stesso provider al Corriere ha osservato che non c’è alcun collegamento tra l’attacco hacker in Italia ed i problemi di TIM del pomeriggio.