Disservizi DAZN, gli esperti sicuri: 'problemi di tipo infrastrutturale'

Dei problemi di DAZN abbiamo più volte parlato su queste pagine, ed in molti hanno puntato il dito direttamente contro la piattaforma di streaming che proprio di recente ha promesso un mese di abbonamento a DAZN gratis dopo Samp-Napoli e Torino-Lazio. Tuttavia, alcune analisi pubblicate da un gruppo di esperti mostrano come la natura sia diversa.

In uno studio condotto da Goldmedia Analyse, rielaborato da Maurizio Decina e riportato da Calcio e Finanza, infatti, emerge come le connessioni di tipo Gigabit coprano solo il 10% degli italiani. Secondo la ricerca, un dato di questo tipo mostra come la rete sia inadeguata per sorreggere un traffico di questo tipo.

Una percentuale di questo tipo, quindi, mostra come i disservizi con cui hanno dovuto fare i conti gli utenti con la Serie A non siano solo colpa di DAZN o legati alle condizioni di connessione dei singoli abbonati. Si tratta di una problematica di tipo infrastrutturale e secondo gli esperti la media company sarebbe dovuta intervenire ben prima dell'inizio del campionato predisponendo ed adottando un nuovo sistema di codifica del segnale, cosa che non è mai stata fatta.

Qualche settimana fa DAZN ha migliorato la tenuta dei server poco prima di Napoli-Juventus, ma ciò non è bastato a scongiurare il blackout sul gol di Koulibaly.