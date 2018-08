Problemi DAZN, parla Cairo: 'dobbiamo dare tempo al tempo. Migliorerà'

Dei problemi di DAZN abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ed è intervenuto anche l'Antitrust che ha aperto un fascicolo nella giornata di ieri per le pratiche commerciali. E' innegabile che molti utenti siano insoddisfatti per quanto successo nelle prime due giornate di Serie A.

Sulla questione è intervenuto di recente anche il presidente del Torino Calcio Urbano Cairo, che ha fotografato un quadro dipinto da molti, etichettando DAZN come una risorsa piuttosto che un problema non solo per il sistema calcio Italia ma anche per l'intero settore dello streaming nel nostro paese.

Cairo ha riconosciuto che "ci sono stati dei piccoli disservizi. Io stesso ho visto le partite ed ho avuto qualche problema", ma si è anche detto convinto del fatto che DAZN abbia bisogno di tempo prima di stabilizzarsi. "Dazn ha fatto un investimento importante perché vuole ottenere risultati, visibilità e ovviamente abbonamenti, e quindi fatturati per pagare i diritti che hanno acquistato. Credo che si metteranno sicuramente a posto e Dazn sarà un player importante per il calcio italiano" ha affermato il numero uno del club granata.

"Capisco che oggi con la gente in vacanza che ha voglia di vedere le partite, c'è stato anche qualche nervosismo in più, ma credo si stiano già attrezzando per migliorare domenica dopo domenica" ha concluso il dirigente sportivo.

Sabato prossima su DAZN debutterà Cristiano Ronaldo, in occasione di Parma - Juventus. Altro banco di prova importante per la piattaforma inglese, dopo che il portoghese ha fatto volare gli ascolti di Juventus - Lazio.