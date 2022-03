Problemi con il digitale terrestre? Rita Pavone commenta la situazione

Abbiamo già trattato su queste pagine le problematiche legate al digitale terrestre riscontrate da un buon numero di utenti. Le segnalazioni in merito non sono poche e ognuno ha il suo specifico caso. In questo contesto, è arrivato anche un commento di Rita Pavone. Sì, quella Rita Pavone.

Infatti, la nota cantante, showgirl e attrice ha pubblicato, nella notte dell'8 marzo 2022, un tweet in cui lascia intendere che la sua "serata" (erano le 01:32) abbia subito un cambio di programma, letteralmente. Infatti, Rita Pavone ha affermato che era intenta a guardare un film sul noto canale televisivo Rai 4, quando a un certo punto sarebbe a quanto pare avvenuto uno "switch inaspettato" a Rai Storia.

Insomma, anche le star sembrano aver avuto qualche problema con lo switch off all'MPEG-4. Probabilmente poi tutto si è risolto mediante una semplice procedura di risintonizzazione, ma il commento di Rita Pavone non è di certo passato inosservato. Infatti, la questione è rapidamente finita al centro di un articolo de il Fatto Quotidiano.

Per il resto, ricordiamo che lo switch off all'MPEG-4 dell'8 marzo 2022 ha portato i canali in HD ai primi numeri del telecomando. Tuttavia, fa eccezione Rai 3, che è ancora in definizione standard, probabilmente per via della questione dei TG regionali.