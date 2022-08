Problemi per l'energia oscura? La 'quinta forza' potrebbe non esistere

Si parla da tempo di materia oscura e di energia oscura, due forze del cosmo che sono ancora circondate da un'aura di mistero. Senza queste, alcune spiegazioni non sembrano trovare riscontri e pertanto è estremamente importante riuscire a identificarle.

Questa teoria del 2003 sulla "quinta forza fondamentale" della fisica però non ha trovato riscontri, e soprattutto un nuovo esperimento sembra mostrare che è difficile che l'energia oscura esista secondo il modello camaleonte. Questa infatti dovrebbe dipendere dalla densità dell'ambiente circostante ed essere quindi presente in misura molto ridotta nei pressi della Terra ma molto presente nel vuoto intergalattico.

L'autore dello studio pubblicato su Nature, dell'università di Nanjing, ha affermato che "Nonostante gli importanti sforzi nelle osservazioni astrofisiche e nei laboratori, i test effettuati non sono ancora abbastanza precisi nel provare in modo decisivo la validità di queste teorie. Una in particolare di queste idee sulla teoria del camaleonte descrive un campo scalare ultra leggero che accoppia i campi normali-materia e lascia effetti misurabili che non vengono spiegati dalle interazioni delle quattro forze fondamentali, quindi la cosiddetta quinta forza."

Il team ha usato dei film di plastica inseriti su una ruota che ha iniziato a ruotare vicino a un altro film su un sensore di forza levitante di grafite. Se la teoria del camaleonte fosse corretta - ovvero che utilizza meno forza in spazi densi - allora la rotazione dei film dovrebbe esercitare una forza periodica sul film che levita, spingendolo su e giù. Il dispositivo è posto in una gabbia di Faraday per bloccare i campi elettrici ma, nonostante il centinaio di tentativi, non è stata registrata nessuna anomalia.

"Non abbiamo trovato evidenze per la quinta forza prevista dal modello camaleonte. I nostri risultati mettono fuori gioco definitivamente il modello del camaleonte come candidato per l'energia oscura e dimostrano la robustezza degli esperimenti in laboratorio per la rivelazione della natura dell'energia oscura in futuro. La metodologia sviluppata qui può essere applicata ulteriormente per studiare un grande spettro della fisica fondamentale."

Viene quindi esclusa una delle teorie sull'energia oscura, e adesso sarà necessario trovare un'altra strada per capire cosa abbiamo intorno. Invece sembra esserci qualche novità sulla materia oscura.