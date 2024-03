Ancora problemi su Facebook ed Instagram: disservizi con login e reset della password

I massicci disservizi in cui è incappato Facebook ieri sono apparentemente stati risolti: Meta, con un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook, ha infatti annunciato il ripristino dei servizi e si è scusata per il down, ma a quanto pare i problemi non sono terminati.

Basta infatti farsi un giro su X per incappare in lamentele degli utenti che, a distanza di svariate ore dal down, segnalano ancora problemi con il sistema di login di Meta. Sotto al post delle 19:10 di ieri 5 Marzo 2024, ci sono alcune segnalazioni risalenti a qualche ora fa di utenti che lamentano l’impossibilità da accedere agli account Facebook ed Instagram con la doppia autenticazione. In particolare, viene segnalata la mancata ricezione del codice a sei cifre via SMS sul numero indicato.

Problemi anche con il reset della password: come noto, mentre Facebook ed Instagram erano ko, agli utenti è stato effettuato il logout sulle applicazioni. Peccato però che molti non ricordavano la password in quanto evidentemente impostata svariati anni fa: ciò ha spinto gli iscritti a richiederne il reset, ma la procedura non sarebbe andata a buon fine in quanto vie mail non è stato ricevuto il link per reimpostarla.

“Molti di noi, me compreso, non riescono ancora ad accedere, a più di 12 ore dai problemi. Uso Facebook per lavoro, ma grazie a te non posso fare nulla. Ma continua a dire che è tutto risolto” è il post di un utente evidentemente deluso per quanto sta avvenendo.