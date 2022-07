Problemi per Google Pixel 6a: sensore impronte digitali lascia accesso a chiunque!

Lo smartphone Google Pixel 6a presentato lo scorso maggio è finalmente arrivato sul mercato con il lancio dei preordini e diversi content creator lo stanno già provando per mostrare ai fan e consumatori la bontà del dispositivo. Tra i vari test, tuttavia, è emerso un grave problema con il sensore di impronte digitali.

Come ripreso da Wccftech, diversi utenti hanno dimostrato che il Google Pixel 6a può essere sbloccato con un'impronta digitale non registrata in qualsiasi momento. Uno rapido showcase del problema ci viene fornito, come potete vedere dal video allegato alla notizia, da Geekyranjit: anche nel caso in cui il dispositivo sia nelle mani di un estraneo, il sistema “riconosce” l’impronta digitale non registrata tra quelle autorizzate e procede con lo sblocco. In altre parole, è come se validasse una singola impronta per tutti a prescindere dal dito utilizzato.

Rispetto alla lentezza del sensore del Google Pixel 6 di fascia alta si tratta, ovviamente, di un bug molto più preoccupante e, considerato che il Pixel 6a deve arrivare ancora agli utenti che hanno effettuato il preordine, è possibile che alcuni di essi perdano la fiducia nei confronti della Grande G e procedano con la cancellazione. La speranza è che la società statunitense possa risolvere questo problema tramite software con un aggiornamento OTA.

Se volete saperne di più sul dispositivo, vi rimandiamo alla nostra recensione del Google Pixel 6a.