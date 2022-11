Problemi per iCloud Mail oggi 2 Novembre: segnalati disservizi con la posta elettronica

Problemi per iCloud Mail, il servizio di posta elettronica targato Apple, oggi 2 novembre 2022. Il down è confermato non solo dalle segnalazioni giunte sulla pagina Downdetector di iCloud, ma anche dalla stessa Apple.

Come si può leggere direttamente sul sito in cui è possibile controllare lo stato dei servizi Apple, da questa mattina alle 7:56 sono stati registrati problemi con iCloud Mail.

Nel bollettino, il servizio di Apple spiega che iCloud Mail potrebbe essere "lento o inaccessibile", ma fortunatamente le segnalazioni sembrano essere frastagliate, sintomo di un disservizio che non sta colpendo tutti coloro che utilizzano la posta elettronica del colosso di Cupertino.

Nessun altro servizio di iCloud è interessato dal problema: per i backup non sono riportati grossi rallentamenti, così come per la sincronizzazione dei dati e le web app.

Come sempre, fateci sapere tramite la sezione commenti se state riportando rallentamenti con iCloud Mail.

Notizia in aggiornamento