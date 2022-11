Problemi per iCloud su Windows: l'app corrompe i video e mostra foto di sconosciuti

Gravi problemi per iCloud su Windows. Nelle ultime ore sono emerse sul forum di MacRumors varie lamentele più o meno gravi su ciò che sta accadendo con le libreria foto.

Le segnalazioni sembrano riguardare principalmente gli iPhone 13 Pro ed iPhone 14 Pro. Secondo quanto riportato, i video registrati su iPhone e poi sincronizzati sulla libreria iCloud, quando vengono visualizzati su Windows diventano neri o mostrano delle linee, rendendoli impossibili da guardare.

L’aspetto più preoccupante però è rappresentato da un’altra problematica: ad alcuni infatti la libreria mostrerebbe foto e video che appartengono a persone sconosciute. Sul forum di MacRumors, l’utente Sleeping Ghost spiega che “iCloud per Windows corrompe i video registrati da un iPhone 14 pro max. In rare occasioni, inserisce immagini fisse in video da fonti sconosciute, possibilmente provenienti account iCloud di altre persone. Mi sono state mostrate foto di famiglie di altre persone che non avevo mai visto in vita mia, partite di calcio e altre foto casuali. Ovviamente, questo è estremamente preoccupante e non mi fa sentire esattamente al sicuro usando iCloud”.

Anche l’eliminazione dell’app iCloud per Windows non sembra essere risolutiva del problema, segno che si tratta di un disservizio lato server. Apple dal suo canto ancora non ha risposto.