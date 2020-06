Problemi con Iliad oggi 30 Giugno 2020: malfunzionamenti in tutta Italia

Giornata di problemi per gli utenti Iliad oggi 30 Giugno 2020. Dopo i disservizi segnalati ieri, anche oggi l'operatore telefonico francese sta provocando qualche grattacapo ai tanti utenti sparsi sul territorio nazionale.

Come si può vedere nella pagina di DownDetector, dalle prime ore del mattino sono segnalati problemi con la telefonia mobile ed internet. La mappa, che proponiamo il calce, è esplicativa del fatto che i disservizi non sono confinati ad un singolo territorio ma abbracciano tutta la Penisola.

Anche sui social sono tanti gli utenti che stanno lamentando anomalie con il funzionamento delle loro SIM ed in alcuni casi su DownDetector è segnalato anche il blackout totale.

Da parte dei gestori almeno al momento non sono giunte comunicazioni a riguardo, ma siamo certi del fatto che i tecnici siano già al lavoro per far rientrare tutto nel minor tempo possibile.

Di recente è stato svelato che Iliad intende puntare sulla fubra ottica FTTH di Open Fiber in vista del debutto nel settore della telefonia fissa. Anche l'amministratore delegato Benedetto Levi ha lasciato intendere che la società potrebbe utilizzare l'infrastruttura pubblica, su cui di recente si è aperta una discussione sulla possibile fusione con TIM.