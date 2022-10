Problemi con ING Direct in Italia, tra pagamenti ed estratto conto

Ottobre 2022 non si apre esattamente nel migliore dei modi per coloro che sono soliti fare uso dei servizi di ING Direct in Italia. Infatti, sul Web stanno comparendo molte segnalazioni relative a problemi non di poco conto.

A tal proposito, come si nota dal portale Downdetector, a partire dalla mattina del 1 ottobre 2022 un buon numero di persone ha riscontrato problematiche relative, ad esempio, a pagamenti e accesso all'estratto conto. Si fa insomma riferimento a questioni non di poco conto, che sembrerebbero essere iniziate attorno alle ore 10:00.

Al momento in cui scriviamo non sono noti i motivi che hanno portato a questa situazione, che risulta diffusa un po' in tutta Italia dalla mappa di Downdetector, ma come ben potete immaginare le segnalazioni online non mancano. Va detto che il grafico delle segnalazioni, prima di salire nuovamente, stava a un certo punto scendendo, quindi la situazione potrebbe tornare presto alla normalità, ma chiaramente per chi si è trovato impossibilitato, ad esempio, a pagare, la questione non è passata inosservata.

In ogni caso, attorno alle ore 11:30 del 1 ottobre 2022 il numero delle segnalazioni sta ancora incrementando. Insomma, vista anche l'entità dei problemi segnalati, era giusto approfondire rapidamente la situazione, così da mettervi a conoscenza del tutto.