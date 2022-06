Problemi per Instagram, l'app mostra sempre le stesse Storie: cosa sta succedendo

Problemi per le Storie di Instagram. Da qualche giorno infatti si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano un fastidioso disservizio con la funzione dell'app targata Meta. A quanto pare, un bug fa si che gli utenti debbano rivedere tutte le Storie di qualcuno prima di vedere quelle pubblicate di recente.

Le segnalazioni si stanno moltiplicando ed anche noi abbiamo riscontrato lo stesso problema. Su Reddit è stato aperto un thread ad hoc per fare il punto sulla situazione e trovare eventuali soluzioni, ma a fare chiarezza ci ha pensato una portavoce di Meta a The Verge.

Attraverso una mail inviata alla popolare testata, Christine Pai ha spiegato che Instagram è "a conoscenza del fatto che alcune persone hanno problemi ad accedere alle storie di Instagram", e per tale ragione "sta lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile".

A quanto pare il bug sarebbe da ricercare nel sistema interno che permette ad Instagram di "ricordare" quali erano le ultime storie guardate per un determinato utente: in questo modo l'applicazione costringe gli utenti a scorrerle tutte quante, senza mostrare automaticamente solo le ultime.

Non è noto quanti utenti siano interessati, ma anche su Twitter le segnalazioni sono tante. Instagram non ha chiarito nemmeno quando arriverà il bug fix, e come sempre vi terremo aggiornati.