Problemi con Instagram e Facebook oggi 23 Marzo 2022: segnalati disservizi con il feed

Ancora problemi per i servizi web oggi. Dopo i disservizi TIM di ieri, oggi è la volta di Instagram che sta arrancando da qualche ora.

Nello specificare che non si tratta di un down vero e proprio, in quanto l'app funziona regolarmente, vi rimandiamo alla pagina Downdetector di Instagram dove come si può vedere dalle prime luci di oggi è stato registrato un picco di segnalazioni.

Nello specifico, da alcune verifiche effettuate risulta che i problemi riguardano il caricamento del News Feed: anche se si fa swipe verso l'alto, infatti, il feed non si aggiorna e restituisce un messaggio d'errore generico.

Problemi analoghi sono lamentati anche sulla pagina Downdetector di Facebook, dove le segnalazioni sono minori ma riguardano sempre il caricamento e la connessione dell'app.

Da parte di Meta ancora non sono arrivate informazioni ufficiali. Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti della notizia per fornirci ulteriori dettagli sulla questione.



Ovviamente, provvederemo ad aggiornare la notizia non appena arriveranno ulteriori informazioni sulla natura del disservizio. Almeno al momento però non sono emerse indicazioni su possibili attacchi hacker.