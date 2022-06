Problemi intestinali? Ecco cosa potrebbero portarti

La malattia infiammatoria intestinale è una condizione cronica. Un nuovo studio dimostra ulteriormente l'esistenza di una correlazione tra tale organo ed il nostro cervello, con dei risultati che lasciano poco spazio a dubbi.

Il dott. Zhang e i suoi colleghi ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 20 milioni di persone dal "National Health Insurance Research Database" di Taiwan, che contiene informazioni cliniche complete su oltre il 99% dei residenti taiwanesi.

Per ben 11 anni, sono stati monitorati pazienti con IBD (Malattie infiammatorie intestinali) o depressione. Contemporaneamente sono stati controllati anche i loro fratelli con l’obiettivo di confrontare l'insorgenza di depressione o IBD con un gruppo di controllo di persone senza nessuna delle due condizioni, ma con età, sesso e stato socioeconomico sovrapponibili.

I risultati sono sorprendenti. I soggetti con IBD avevano un rischio addirittura nove volte maggiore di sviluppare depressione. Gli studiosi ipotizzano che la natura bidirezionale dei disturbi possa essere spiegata da molteplici fattori. Ad esempio stress ambientali, il microbioma intestinale (costituito da batteri, funghi e virus) e la genetica.

Inoltre, Zhang afferma che l’IBD provoca sintomi intestinali costanti che possono influire negativamente sulla vita di un paziente e che l’elevato rischio di depressione tra i fratelli dei pazienti con IBD possa essere ricondotto all'azione dei caregiver nel momento in cui fossero proprio loro a prestare assistenza.

Interessante inoltre come i pazienti con depressione fossero anch’essi inclini a IBD. La spiegazione è stata ipotizzata possa essere riconducibile all’asse intestino-cervello ovvero alla connessione fra il Sistema nervoso centrale e il sistema gastrointestinale. A seguito dell'infiammazione del tratto intestinale, si avrebbe l'infiammazione di alcune aree del cervello che favorirebbero l'insorgenza della depressione (ulteriore conferma del legame tra i due organi).

I ricercatori sperano in ulteriori ricerche per una migliore comprensione della connessione asse intestino-cervello al fine di migliorare la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle IBD e della depressione. Naturalmente ci si augura che questi studi incoraggino gli operatori sanitari a prendere in considerazione sia la storia familiare che la relazione tra disturbi gastrointestinali e dell'umore, in pazienti con diagnosi di IBD o depressione, che ancora non riceve le cure adeguate.