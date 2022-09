Problemi per iPhone 14: un bug di iOS 16 impedisce di attivarli via WiFi, Apple conferma

Oggi è il giorno dei nuovi Phone 14. Coloro che li hanno ordinati tramite il sito web ufficiale Apple in giornata odierna riceveranno gli iPhone 14 ed iPhone 14 Pro in occasione del day one. Tuttavia, non mancano i problemi.

Secondo quanto riportato da MacRumors, un bug di iOS 16 impedirebbe ad alcuni di attivare i nuovi smartphone via WiFi. In una nota vista da MacRumors, Apple ha confermato il tutto ed ha spiegato che “c'è un problema noto per iOS 16 che potrebbe influire sulle attivazioni dei dispositivi su reti Wi-Fi aperte”. Per tale ragione, per risolvere il problema Apple consiglia agli utenti di selezionare l’opzione “Connetti a Mac o PC con iTunes” durante il processo di attivazione quando viene richiesto di connettersi ad una rete WiFi, quindi si può tornare alla schermata precedente e riprovare col WiFi fin quando l’attivazione non va a buon fine.

Apple ha anche esortato il personale di supporto a non creare ticket per le riparazioni, dal momento che non esistono soluzioni ufficiali. E’ probabile che il tutto venga corretto lato server nel corso delle prossime ore.

Coloro che in giornata odierna riceveranno i nuovi iPhone 14, potranno installare l’aggiornamento del day one iOS 16.0.1, che corregge proprio alcuni problemi.