Quali sono i problemi di compatibilità al lancio di Windows 11? Fortunatamente sono pochi

La fatidica data è giunta: Windows 11 è disponibile in Italia per tutti gli utenti possessori di PC desktop e laptop compatibili. Non mancano però alcuni bug che compromettono il corretto funzionamento di alcuni programmi, ufficializzati anche dalla stessa Microsoft: vediamo di cosa si tratta.

Fortunatamente, i disguidi noti al colosso di Redmond risultano essere ben pochi: si parla, infatti, di solamente 3 problematiche per software legati principalmente alla produttività.

Il primo della lista, forse il più importante, è un problema di compatibilità tra Oracle VirtualBox e Windows 11: in seguito all’aggiornamento all’ultimo sistema operativo di casa Microsoft, le macchine virtuali VirtualBox risulteranno inaccessibili se è installato Hyper-V. Gli sviluppatori della società statunitense hanno dunque implementato un meccanismo di protezione che blocca l’update a Windows 11 su dispositivi con VirtualBox installato; nel frattempo, il team Microsoft sta lavorando su una correzione definitiva.

Secondo bug noto riguarda il software di rete Intel Killer: l’installazione di Windows 11 potrebbe comportare disguidi imprevisti come l’interruzione dell’UDP (User Datagram Protocol) o problemi con le prestazioni dei protocolli UDP. Microsoft ha già confermato che il problema verrà risolto con la patch di sicurezza del 12 ottobre 2021.

Terzo e ultimo problema riguarda la compatibilità con il browser Cốc Cốc: con l’aggiornamento a Windows 11, tale programma non riuscirà ad aprire pagine Web e navigare in rete. Anche in questo caso, Microsoft sta lavorando per rilasciare una soluzione definitiva entro fine anno. Considerato che in Italia questo browser non viene utilizzato, trattandosi di un software diffuso quasi esclusivamente nel mercato vietnamita, si tratta di un problema a noi poco rilevante.

Se siete interessati a Windows 11 e volete scaricare l’aggiornamento, oggi abbiamo visto anche come aggiornare da Windows 10 a Windows 11.