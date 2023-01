Problemi per Libero e Virgilio oggi 24 Gennaio 2023: disservizi anche con la mail

Da qualche ora sono segnalati problemi con l'accesso ai servizi di Libero e Virgilio. A comunicarlo è la stessa società che parla di malfunzionamenti all'infrastruttura a cui fanno capo i servizi offerti. Gli utenti tramite DownDetector lamentano disservizi con l'accesso alla posta elettronica, ma a quanto pare la risoluzione è vicina.

In un comunicato pubblicato da Libero, la società fa sapere che "è stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center".

Ovviamente, al ripristino del servizio non si perderà alcun dato memorizzato sugli account Libero e Virgilio Mail, anche se ricevuto durante queste ore di down.

"Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione" conclude la nota, che ovviamente non indica l'orario in cui è previsto il ripristino.



Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalare eventuali dettagli aggiuntivi. Provvederemo ad aggiornare la news non appena emergeranno ulteriori dettagli in merito e non appena il servizio sarà completamente ripristinato.

In aggiornamento