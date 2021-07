Problemi LycaMobile di ieri 13 Luglio 2021: la comunicazione ufficiale su cosa è successo

Nella giornata di ieri, 13 Luglio 2021, gli utenti dell'operatore virtuale LycaMobile hanno lamentato problemi per quasi tutta la giornata, che hanno impedito la navigazione ad internet e blocato anche la parte cellulare. Nella serata è arrivata la comunicazione ufficiale di Lyca, che ha fatto il punto sulla situazione.

In un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web, LycaMobile ha spiegato che "al momento stiamo riscontrando dei problemi di rete che impediscono di effettuare chiamate o connettersi ai servizi Lycamobile. I nostri tecnici stanno lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. Ci scusiamo per l’inconveniente causato".

Non sono state diffuse informazioni specifiche sulla natura dei disservizi, ma a giudicare dalla pagina DownDetector di Lycamobile, la situazione sembra essere in fase di ripristino già dalla scorsa notte. Dopo il picco di segnalazioni di ieri, che alle 13 ha toccato quota 770, infatti, questa mattina il grafico mostra un graduale ripristino e sono pochi (meno di 50) coloro che stanno sperimentando ancora disservizi.

In alcuni casi, che abbiamo potuto verificare con mano, le SIM sono rimaste praticamente senza segnale per tutta la giornata e gli smartphone mostravano il messaggio "nessun servizio". Il problema a quanto pare era generalizzato e non ha interessato zone specifiche del nostro paese.