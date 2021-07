Problemi con la matematica? La scienza ha trovato una risposta

La matematica è quella branca della scienza che non consente alcuna mezza misura: o la si ama o la si odia. Si tratta di una disciplina, oggetto di una diatriba storica, con la quale molte persone si trovano a lottare per tutta la carriera accademica. Oggi la scienza ci spiega che questi problemi sono una questione di neurotrasmettitori.

Roi Cohen Kadosh, professore di neuroscienze cognitive presso l'Università di Oxford, e i suoi collaboratori hanno analizzato la concentrazione di alcuni neurotrasmettitori coinvolti nello sviluppo e nell’apprendimento delle abilità analitico-matematiche. I risultati di questa ricerca, disponibili su PLOS Biology, suggeriscono che l’abilità matematica è legata all’azione di due neurotrasmettitori, GABA (acido gamma-amminobutirrico) e il glutammato. L'obiettivo della ricerca è quello di sviluppare delle tecniche capaci di migliorare l’apprendimento della matematica.

L’approccio degli studiosi è stato quello di effettuare una serie di misurazioni dei livelli dei neurotrasmettitori parallelamente al monitoraggio dell’attività cognitiva del cervello. Il campione analizzato, caratterizzato da 255 studenti in una fascia di età compresa tra i 6 e i 18+ anni, è stato sottoposto a test matematici durante il rilevamento. Un anno e mezzo dopo queste prime analisi, il processo è stato reiterato al fine di verificare non solo la concentrazione dei neurotrasmettitori e il loro effetto in risposta ad uno stimolo cognitivo, ma anche la possibilità di prevedere le abilità matematiche future.

Dai risultati è emerso che i partecipanti più giovani, con alti livelli di GABA, hanno visto aumentare i risultati dei test matematici effettuati, sia nelle analisi preliminari che dopo il lasso temporale. Nei soggetti di maggiore età, invece, i risultati migliori sono stati ottenuti in presenza di un’alta concentrazione di glutammato. Da ciò sembra possibile affermare che il ruolo dei due neurotrasmettitori possa cambiare a seconda della fase dello sviluppo, permettendo di prevedere le capacità matematiche nel lasso di tempo analizzato, così da chiarire le dinamiche alla base del processo di sviluppo del cervello.

Kadosh, facendo riferimento ad alcune ipotesi, ha dichiarato “Potrebbe essere correlato a ragioni diverse. L'abbiamo principalmente attribuito a periodi sensibili dello sviluppo in cui i più giovani devono passare attraverso molti cambiamenti e apprendimenti, mentre in età avanzata può collegarsi ad altre conoscenze esistenti e comportare cambiamenti diversi”.

L’auspicio degli esperti è quello di aiutare tutte quelle persone che manifestano disturbi dell’apprendimento in questa complessa disciplina, favorendo lo sviluppo di metodiche che aiutino a migliorare le doti cognitive.