Problemi per la NASA: il mega razzo per Artemis 1 rischia di non arrivare in tempo?

I lavori sul nuovo sistema di lancio della NASA, denominato Space Launch System continuano a subire imprevisti e ritardi. La finestra per la consegna dell'SLS per Artemis-1 sta per chiudersi, e l'agenzia deve concludere in fretta i suoi test.

Artemis 1, lo ricordiamo, sarà la prima missione del programma spaziale Artemis per far ritornare l'umanità sulla Luna. Il primo lancio dovrebbe avvenire a novembre 2021 come sorta di "test" per assicurarsi l'efficacia dell'SLS e della capsula Orion, e per tanto avverrà senza equipaggio umano. Per rispettare la data però, la NASA deve consegnare il proprio mega razzo non oltre i primi mesi del prossimo anno, dichiarando di aver superato con successo tutti i test necessari.

Mancano quindici giorni alla fine del 2020 e il primo SLS deve sottoporsi ancora a due importanti test. I lavori si stanno procrastinando più del dovuto e bisogna consegnare il razzo al Kennedy Space Center in tempo per permettere le dovute integrazioni con le piattaforme di lancio e il vettore. Tra queste brutte notizie, però, ve ne è anche una buona: per una volta sembra che i ritardi accumulati nell'ultimo periodo non siano imputabili all'SLS in sé.

Secondo quanto riportato dai portavoce dell'agenzia spaziale statunitense si è dovuto rinviare il "Wet Dress Rehearsal" (WDR) - un test che prevede di ricreare tutte le condizioni precedenti ad un lancio, e si definisce "wet" ("bagnato") perché prevede anche il caricamento del propellente nei serbatoi - per dei problemi di temperatura associati alle apparecchiature di terra per rifornire il serbatoio.

"Stiamo arrivando a un punto in cui abbiamo pochissimo margine rimasto nel programma rispetto al nostro impegno per la data di consegna", ha detto John Honeycutt, responsabile del programma SLS presso il Marshall Space Flight Center della NASA, in Alabama. "Con i problemi che abbiamo riscontrato, tra tempeste locali, la pandemia, ed errori, il margine che avevamo immaginato per il programma sta diventando sempre più sottile. Ma ho piena fiducia che supereremo tutte le sfide".

Se non ci saranno ulteriori problemi il WDR potrebbe avvenire entro la vigilia di Natale, e aprire la possibilità di avviare l'ultimo test - un fuoco ad accensione statica finale - nell'ultima settimana di dicembre. Un regalo coi fiocchi per la NASA, che ha dovuto passare innumerevoli problemi con il suo SLS, per non parlare del budget già sforato di oltre il 30%.

