Problemi per il News Feed di Facebook oggi: l'algoritmo mostra i post sulle pagine dei VIP

Risveglio amaro per gli utenti di Facebook, che da qualche minuto sono alle prese a livello mondiale con un disservizio non di poco conto. Coloro che si sono collegati al social network di Mark Zuckerberg, infatti, lamentano un pesante disservizio con l’algoritmo.

Nello specifico, come segnalato anche su Twitter, Facebook sta mostrando a tutti i messaggi inviati dagli utenti sulle pagine dei VIP piuttosto che i post classici. Emblematico è il meme che ha pubblicato in calce, che riprende l’episodio dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar 2022. Le segnalazioni arrivano da tutto il mondo e sono certificate anche da un picco di problemi riportato sulla pagina Downdetector di Facebook.

Da parte del social network di Mark Zuckerberg, almeno al momento della stesura di questa notizia, non sono arrivati commenti in merito, ma vista la portata del disservizio un fix potrebbe arrivare a breve.



Proprio qualche settimana fa, Facebook ha annunciato il nuovo News Feed, che è stato successivamente reso disponibile per tutti e che è caratterizzato da un doppio tab: uno in cui vengono mostrati Reels, Storie e contenuti personalizzati, ed uno che contiene i post di amici, gruppi, pagine Facebook ed utenti preferiti. Non è chiaro se il problema di oggi sia legato proprio a qualche bug oppure se sia lato server.