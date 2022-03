Problemi con Open Fiber oggi 24 Marzo 2022: interessate alcune regioni italiane

Ancora problemi con la rete in Italia. Dopo i disservizi di TIM di qualche giorno fa, di cui abbiamo parlato su queste pagine, oggi è la volta della rete Open Fiber che in alcune regioni del nord Italia sta provocando non pochi disservizi da qualche ora.

Ad essere coinvolta è la rete Open Fiber in Veneto e Friuli, dove dalle 14 in alcuni comuni è riportata la totale assenza di connettività internet. I disservizi sono stati certificati anche dal forum FibraClick dove i gestori hanno spiegato che sono molti gli operatori telefonici coinvolti, che si appoggiano alla rete Open Fiber. Agli utenti viene chiesto di attendere la risoluzione, che avverrà in automatico, e di non agire sugli apparati come modem e router.

Su DownDetector nel frattempo è stato riportato un picco di segnalazioni per Fastweb e WindTre, che evidentemente sono tra gli operatori interessati dal disservizio.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti per ulteriori dettagli. Provvederemo ad aggiornare la notizia non appena arriveranno ulteriori informazioni.