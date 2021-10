Ancora problemi per OVH: offline migliaia di siti a livello mondiale

A meno di un anno dall'incendio al data center di OVH, migliaia di siti che si appoggiano all'hosting in questione ripiombano nell'incubo e da qualche ora stanno riscontrando gravi problemi. In alcuni casi, sono completamente inaccessibili.

I problemi si stanno verificando anche in Italia, e come spiegato dall'account ufficiale Twitter di OVH, a scatenare il problema sarebbe stata una manutenzione importante ad alcuni router che, però, ameno inizialmente, non avrebbero dovuto provocare disservizi di questo tipo. Qualcosa però evidentemente non è andato nel verso giusto ed un'operazione di manutenzione ordinaria, partita alle 9:30 di stamane, ancora non ha provocato la risoluzione sperata.

I clienti hanno ovviamente manifestato tutta la loro contrarietà per la scelta dell'orario per la manutenzione: le 9 di mattina nel bel mezzo della settimana non rappresenta certo uno slot ideale per coloro che si collegano ai portali per lavorare.

La situazione dovrebbe tornare gradualmente alla normalità nel corso delle prossime ore, ma allo stato attuale però ancora non sono state diffuse molte informazioni sul completo ripristino. Ad essere interessati sono non solo i siti web, ma anche database e server dedicati. Un grattacapo non di poco conto, ed infatti molti utenti ironizzano con il massiccio Facebook down della scorsa settimana.