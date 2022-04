Problemi per i pagamenti con Bancomat e POS in Italia oggi 15 Aprile: cosa succede

Un vero e proprio blackout per i pagamenti con POS e Bancomat sta interessando tutta Italia oggi 15 Aprile 2022. Le prime segnalazioni sono giunte sui social qualche minuto fa e si stanno moltiplicando su Twitter e Downdetector.

Sul social network in molti parlano di un'anomalia con i Bancomat ed i POS: in tutto lo Stivale non funziona alcun POS di alcun gestore e di nessuna banca, ed anche gli sportelli starebbero riportando disservizi.

Su DownDetector hanno registrato un picco di segnalazioni i principali istituti finanziari, tra cui Poste Italiane, Unicredit, Intesa San Paolo e BNL Paribas.

Abbiamo avuto modo di effettuare alcune verifiche ed i problemi ci sono arrivati da Catania, Roma e Bologna.



Secondo quanto pubblicato da La Stampa, i pagamenti digitali ed i Bancomat sarebbero fuori uso in molte zone d'Italia e le segnalazioni starebbero arrivando anche dai supermercati, dove gli utenti si sono ritrovati bloccati con le transazioni al momento del completamento.



La natura del disservizio non è al momento nota, ma trattandosi di segnalazioni abbastanza ampie dovrebbe arrivare a breve qualche tipo di aggiornamento.



Sempre a proposito di pagamenti elettronici, nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità che il Governo ha anticipato al 30 Giugno la multa per gli esercenti che non accettano i pagamenti al POS.