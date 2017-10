Problemi per Apple: il marchio Animoji è già registrato in Giappone

Nemmeno il tempo di lanciarlo, ed Animoji, la nuova funzione presentata da Apple in occasione del keynote in cui è stato svelato iPhone X , è già finita al centro di una polemica.

Una compagnia giapponese, che detiene il marchio di fabbrica per l’utilizzo del termine “Animoji” negli Stati Uniti, ha citato in giudizio la compagnia di Tim Cook per utilizzo non autorizzato del termine.

La compagnia con sedete a Tokyo, Emonster, ha presentato una denuncia presso la corte federale degli Stati Uniti mercoledì scorso, sostenendo che “Apple ha preso la decisione di utilizzare un termine già registrato, per cercare di rubarlo”. L’amministratore delegato della compagnia, Enrique Bonansea, è un cittadino americano che vive in Giappone.

Emonster possiede un’app per iOS battezzata Animoji, lanciata nel 2014, che permette agli utenti di inviare emoji animate in stile GIF attraverso la composizione di un messaggio utilizzando la sintassi tipica delle righe di codice utilizzate in programmazione, il tutto pagando 0,99 Dollari per l’acquisto su iTunes.

Il marchio è stato registrato dal 2015, e lo scorso di settembre Apple ha presentato una petizione per annullare la registrazione.