Problemi per gli utenti Kena Mobile con le chiamate e la portabilità

E' stato un Natale piuttosto tormentato per gli utenti Kena Mobile che avevano scelto di fare gli auguri a partenti ed amici attraverso le classiche chiamate. Il passato è d'obbligo perchè nelle ultime ore sono aumentate in maniera esponenziale le segnalazioni di disservizi.

In particolari, alcuni utenti hanno segnalato che sarebbe praticamente impossibile effettuare chiamate, in quanto i problemi alla rete (già noti dal momento che si erano presentati anche nelle scorse settimane) rendono praticamente impossibile portare avanti una conversazione.

Durante alcune chiamate effettuate e ricevute da una nostra SIM targata Kena Mobile, non siamo riusciti a comunicare correttamente, a causa di intermittenze e problemi audio. Altri utenti invece segnalano l'impossibilità ad effettuare chiamate sui numeri di rete fissa, a cui la chiamata non parte e fallisce immediatamente.

I problemi non finiscono qui, perchè riguardano anche la portabilità in uscita. In molti casi gli utenti che avevano inviato la richiesta se la sono rivista rifiutare per motivazioni non note, mentre altri sono ancora in attesa di un responso, nonostante siano stati superati i tempi massimi previsti in questi casi.

Almeno al momento non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dell'operatore, che nel frattempo ha lanciato sul Play Store di Android la propria applicazione ufficiale, che consente di monitorare i propri consumi ed il proprio traffico, oltre che effettuare ricariche.